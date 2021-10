MediaWorld, smartwatch Fitbit Versa 2 scontato a metà prezzo

Nel contesto del volantino "Sottocosto" di MediaWorld, che rimarrà attivo fino al 17 ottobre 2021, rientra una promozione che vale la pena approfondire. Infatti, la nota catena ha messo in sconto lo smartwatch Fitbit Versa 2.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il succitato dispositivo viene venduto a 99,99 euro attraverso il portale ufficiale di MediaWorld. Il prezzo generalmente ammonterebbe a 199,99 euro, dunque si tratta di un possibile risparmio di 100 euro. Per farla breve, è possibile portarsi a casa il prodotto a metà prezzo. Insomma, potrebbe trattarsi del momento giusto per puntare all'acquisto di uno smartwatch Fitbit Versa 2.

D'altronde, basta approfondire quanto offerto dagli altri principali store online per comprendere la bontà della proposta di MediaWorld. Per intenderci, Unieuro attualmente vende il prodotto a 139,99 euro mediante il suo sito Web ufficiale. Amazon Italia, invece, ha "risposto" all'iniziativa promozionale lanciata da MediaWorld, dato che anche in questo caso il prezzo è sceso a 99,99 euro, per uno sconto del 50%. Per il resto, il sito Web ufficiale di Fitbit vende il prodotto a 149,99 euro.

In ogni caso, se volete approfondire il mercato in generale, in modo da farvi un'idea più completa sui modelli disponibili, potrebbe anche interessarvi consultare il nostro approfondimento sui migliori smartwatch sotto i 100 euro.