MediaWorld, smartwatch Huawei Watch GT 2 in offerta: Amazon rilancia

Oltre ai vari sconti legati ai televisori relativi all'iniziativa "Sottocosto", in queste ore sono attive anche altre iniziative promozionali da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato un'offerta relativa allo smartwatch Huawei Watch GT 2.

Più precisamente, il prodotto viene proposto a un prezzo pari a 143,99 euro tramite il portale ufficiale di MediaWorld. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza il costo dello smartwatch era di 229,99 euro. Questo significa che si tratta di uno sconto di 86 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi stava tenendo "sotto controllo" l'indossabile.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Unieuro ha scontato il prodotto. Infatti, quest'ultima catena vende lo smartwatch a 149 euro. Per quel che riguarda Amazon Italia, invece, il prodotto, venduto e spedito da Amazon, viene proposto a 114,09 euro.

Sembra dunque trattarsi di un buon momento in generale per "mettere le mani" sullo smartwatch (variante 46 mm). Ricordiamo che spesso in passato il dispositivo è stato proposto a cifre più elevate. Se volete approfondire il prodotto coinvolto, su queste pagine potete trovare la nostra recensione di Huawei Watch GT 2 (uscita a ottobre 2019).