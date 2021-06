Mediaworld, Solo per Oggi fino a 300 Euro in meno su smartphone Oppo, Samsung e Xiaomi

Mentre si avvicina la conclusione del Red Friday di Mediaworld, la catena di distribuzione sta proponendo i classici sconti giornalieri Solo per Oggi, iniziativa che in questa occasione propone tre smartphone di brand come Oppo, Samsung e Xiaomi con tagli di prezzo fino a 300 Euro rispetto al listino. Ecco i modelli interessati.

Partiamo dal dispositivo più economico, ovvero lo Xiaomi Redmi Note 9T con schermo LCD Full HD+ da 6,53 pollici, SoC Mediatek Dimensity 800U sotto la scocca assieme a 4 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con microSD, batteria da 5000 mAh e, per il comparto fotocamera, tripla camera posteriore (48MP principale + 2MP + 2MP) e lente frontale da 13MP. Lo sconto in questione porta il prezzo a 199,99 Euro a partire dai 229,99 Euro.

Il protagonista della giornata è però lo smartphone OPPO Reno 4 5G proposto a 299,99 Euro anziché 599 Euro, pagabili in 20 comode rate mensili da 15 Euro Tasso Zero. In questo caso troviamo un pannello AMOLED da 6,4 pollici assieme a 128 GB di archiviazione, 8 GB di RAM, batteria da 4020 mAh, chipset Qualcomm Snapdargon 765G e comparto fotocamera con tre sensori posteriori (48MP + 8MP + 2MP) e doppio sensore anteriore rispettivamente da 32MP e 2MP.

Samsung Galaxy S21 5G brandizzato Vodafone è l’ultimo prodotto che segnaliamo in questa occasione, dotato di pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici, chip Exynos 2100 octa-core a 2,9 GHz, 128 GB di archiviazione non espandibile, 8 GB di RAM, batteria da 4000 mAh e tre lenti sul retro (64MP teleobiettivo + 12MP principale + 12MP ultra-grandangolare), mentre per i selfie troviamo una singola lente da 10MP. Qui si parla di uno sconto a 679 Euro a partire dagli 879 Euro di listino.

Sempre da Mediaworld segnaliamo anche il volantino “Tecnologia per tutte le età”, con tante offerte su smartphone Brondi e altri dispositivi tech e per la casa facili da usare.