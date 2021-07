Mediaworld, Solo per Oggi fino a 4.500 Euro in meno su TV QLED e OLED Samsung e LG

Se nella giornata di ieri Mediaworld garantiva fino a 450 Euro in meno su diversi TV Samsung, Sony e LG, oggi ha voluto esagerare con nuove offerte Solo per Oggi su altri smart TV QLED e OLED di marchi come Samsung, Panasonic e LG, con tagli di prezzo anche pari a 4.500 Euro nel caso del modello top di gamma.

Partiamo proprio da questo mega sconto relativo al TV Samsung QLED QE85Q950TSTXZT, che scende dunque da 11.999 Euro a 7.499 Euro, pagabili in 20 rate mensili da 374,95 Euro Tan 0% Taeg 0%. Si tratta di un televisore con display QLED 8K da 85 pollici con refresh rate di 120 Hz, tecnologie HDR 10+ / HLG / Quantum HDR 4000 lato video, decoder Dolby Digital Plus lato audio e, ovviamente, il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare.

In alternativa, scendendo moltissimo di prezzo troviamo il modello Samsung QLED QE65Q95TCTXZT con pannello QLED Ultra HD 4K da 65 pollici, medesimo refresh rate del sopra visto televisore, supporto a HLG e HDR 10+, decoder Dolby Digital Plus e sistema operativo Tizen. Lo sconto, in questo caso, porta il dispositivo da 2.699 Euro a 1.299 Euro, sempre pagabili in 20 mensilità.

A 1.699 Euro anziché 2.499 Euro troviamo invece lo smart TV LG OLED 65CX6LA, dotato di schermo OLED Ultra HD 4K da 65 pollici sempre con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, supporto all’HDR, standard DVB-T2 e DVB-S2, Dolby Atmos come decoder audio e sistema operativo proprietario WebOS 5.0. Infine, a 1.299 Euro al posto dei 1.699 Euro di listino c’è il televisore Panasonic OLED TX-55HZ1000E con pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici, anch’esso con refresh rate di 120 Hz, processore video HCX Pro Intelligent, HDR10+/HDR10/HLG/DolbyVision lato video e Dolby Atmos lato audio, mentre il sistema operativo è my Home Screen 5.0.

Tra gli sconti della giornata abbiamo inoltre segnalato un TV Philips e un monitor ASUS su Amazon.