MediaWorld, Solo per Oggi fino a 460 Euro in meno su smartphone Samsung, Motorola e Xiaomi

Mentre da MediaWorld hanno avuto inizio i “Mega Sconti” solo online, che avranno luogo fino al 14 marzo 2021, la stessa catena offre anche le classiche offerte giornaliere su molti prodotti, tra cui anche smartphone a marchio Motorola, Samsung e Xiaomi con promozioni anche fino a 460 Euro circa.

Partendo dal modello più economico Motorola E7, si tratta di un telefono con display LCD IPS HD+ da 6,5 pollici, modulo fotocamera posteriore con due sensori (48MP principale + 2MP profondità) e uno unico anteriormente da 5 megapixel, mentre sotto la scocca troviamo il SoC Mediatek Helio G25 assieme a 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile a 256 GB. Il prezzo ammonta a 94,99 Euro anziché 139,99 Euro.

Passiamo poi al Xiaomi Redmi Note 8 Pro venduto a 189,99 Euro anziché i 299,99 Euro di listino. In questo caso il SoC è un MediaTek Helio G90t octa-core, accompagnato da 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile con microSD, batteria da 4500 mAh e setup a quadrupla fotocamera posteriore (64MP principale + 8MP ultra grandangolare + 2MP macro + 2MP profondità), più il sensore anteriore da 20MP. Lo schermo è invece un LCD Full HD+ da 6,53 pollici.

Seguono dunque i modelli firmati Samsung, in primis lo smartphone Galaxy S20 Fe brandizzato Vodafone disponibile in sconto a 559 Euro anziché 669, pagabili in 20 comode rate Tasso Zero. Le specifiche tecniche vedono un display Super AMOLED Full HD+ da 6,5 pollici, chip Exynos 990 octa-core dalla velocità di clock di 2,73 GHz, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 terabyte, batteria da 4500 mAh e modulo fotocamera posteriore composto da tre sensori (12MP grandangolare + 12MP ultra grandangolare + 8MP teleobiettivo) e una singola lente anteriore da 32MP.

Dulcis in fundo troviamo Samsung Galaxy S21 5G a 829 Euro anziché 1290 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 rate mensili. Sotto la scocca troviamo il processore Exynos 2100 assieme a 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione non espandibile, per una batteria da 4000 mAh, tripla fotocamera posteriore (12MP principale + 64MP teleobiettivo + 12MP ultra grandangolare) e sensore selfie da 10MP. Il display, infine, è un Dynamic AMOLED 2X Full HD+ da 6,2 pollici.

Tra gli altri sconti MediaWorld del periodo potrete trovare anche diversi smart TV 4K, 8K e OLED dei marchi Samsung e Sony.