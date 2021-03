MediaWorld, Solo per Oggi fino a 480 Euro di sconto su diverse fotocamere Canon

MediaWorld ha dedicato le offerte Solo per Oggi ai fotografi e videomaker appassionati del brand Canon, offrendo molte fotocamere compatte, mirrorless e reflex in sconto. Dopo le promozioni sugli stessi prodotti viste a San Valentino, vediamo quali sono i modelli con i cali di prezzo più interessanti.

Partiamo, come da prassi, dai modelli meno costosi: il primo è dunque la compatta Canon SX620HS, dotata di sensore da 20,2 megapixel effettivi, zoom ottico 25x e zoom digitale 4x, lunghezza focale minima da 4,5 mm e massima da 112,5 mm, ISO regolabili da 80 a 3200, display posteriore da 3 pollici e peso pari a circa 180 grammi. Il prezzo è pari a 199,99 Euro al posto di 259,99 Euro di listino, pagabili in 20 comode rate mensili Tasso Zero.

Segue poi, passando direttamente alla fascia di prezzo più elevata, la fotocamera mirrorless Canon EOS M6 Mark II al prezzo di 799 Euro anziché 979 Euro. Questo modello presenta un sensore APS-C da 32,5 megapixel, obiettivo con stabilizzatore ottico di immagine dall’apertura minima f/3,5 e f/6,3 massima, ISO regolabili da 100 a 25600, display LCD orientabile e touchscreen da 3 pollici e peso pari a 398 grammi. In alternativa, a 1.050 Euro anziché 1.260 potrete trovare lo stesso modello ma in un pack unico assieme all’obiettivo Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM e mirino elettronico EVF-DC2.

Dulcis in fundo, per parlare anche di reflex, troviamo il modello Canon EOS 5D Mark IV a 2.699 Euro rispetto i 3.179 Euro di listino, pagabili comunque in 20 rate mensili Tasso Zero. Dal peso pari a circa 1.2 Kg, questa fotocamera giunge con sensore CMOS da 30 megapixel, zoom digitale 10x, ISO regolabili da 100 a 32000 e display LCD touchscreen da 3,2 pollici.

