MediaWorld, Solo per Oggi 5 smart TV 4K DVB-T2 fino a 700 Euro in meno

MediaWorld nella giornata odierna ha lanciato il Red Weekend per 4 giorni di grandi offerte, ma non mancano anche le consuete promozioni Solo per Oggi tra cui spiccano in particolare ben 5 smart TV Ultra HD 4K con supporto al DVB-T2 proposti anche con tagli di 700 Euro rispetto al prezzo di listino. Ecco i modelli interessati.

Partiamo subito con lo sconto protagonista dell’iniziativa quotidiana, ovvero il modello Samsung QLED QE75Q60TAUXZT proposto a 1.299 Euro anziché 1.999 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 mensilità Tasso Zero da 64,95 Euro. Questo TV è dotato di pannello QLED Ultra HD 4K da 75 pollici con refresh rate di 60Hz, Quantum HDR / HDR 10+ / HLG lato video e Dolby Digital Plus lato audio, mentre il sistema operativo è Tizen OS.

Sempre restando nel mondo del colosso sudcoreano troviamo anche il modello The Frame 4K 43LS03A Black 2021 a 835 Euro anziché 999 Euro, con display QLED da 43 pollici, medesime tecnologie del succitato modello lato video, sempre sistema operativo Tizen OS e Dolby Digital Plus. Altrimenti, non manca anche uno sconto sul Samsung QLED 4K QE55Q60A con pannello da 55 pollici risoluzione 3840x2160 pixel, HDR 10+, Dolby Digital Plus e Tizen OS; questo TV viene proposto però a 859 Euro, contro i 1.049 Euro di listino.

Molto più economico è invece il televisore Philips 43PUS8535/12, ove troviamo un pannello LED da 43 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto a Dolby Vision e HDR10+ lato video, Dolby Atmos lato audio e l’ormai immancabile DVB-T2 per il digitale terrestre. Il prezzo qui è pari a 549 Euro anziché 649 Euro. Chiude la lista il modello Panasonic TX-65HX580E con display LED da 65 pollici, 60Hz come frequenza di aggiornamento, HDR10 / HLG / Dolby Vision e sistema operativo myHomeScreen 5.0; in questo caso il prezzo è di 699 Euro contro i 799 Euro base, anche qui pagabili 20 comode rate Tasso Zero.

Intanto prosegue anche il volantino di giugno 2021, con tanti sconti su TV OLED e QLED 4K.