Mediaworld 'Solo per Oggi', fino a 500 Euro in meno su smart TV 4K DVB-T2 e smartphone

Assieme al volantino “Tecnologia da Brivido” lanciato da Mediaworld nella giornata di ieri e con durata fino al 31 ottobre 2021, la catena di distribuzione propone anche diversi sconti “Solo per Oggi” su smart TV 4K DVB-T2 e smartphone. Si parla in particolare di 4 televisore Samsung e Sony, assieme allo Xiaomi Mi 11i 5G.

Partiamo dal due smart TV proposti dal colosso giapponese, ovvero i modelli Sony KD43X80J e Sony KD65X80J rispettivamente proposti a 699 Euro (100 Euro in meno rispetto al listino) e 999 Euro (200 Euro in meno). Dal punto di vista tecnico non si notano differenze sostanziali: entrambi supportano lo standard DVB-T2 per il digitale terrestre, la tecnologia video HDR anche in formato Dolby Vision, lo standard audio Dolby Atmos e hanno sistema operativo Google TV. La differenza fondamentale sta nella diagonale del pannello Ultra HD 4K con refresh rate di 200Hz, in quanto il primo modello giunge con schermo da 43 pollici, mentre il secondo da 65 pollici.

Passiamo quindi al modello Samsung UE50AU7170 della gamma 2021 Crystal UHD. Si tratta di un televisore con display LED Ultra HD 4K da 50 pollici, supporto a HLG, HDR e HDR10+, Dolby Digital Plus lato audio e sistema operativo Tizen. Il prezzo è pari a 489 Euro, contro i 599 Euro proposti normalmente.

Alternativa più costosa è il TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN90A, scontato da 1.999 Euro a 1.499 Euro, pagabili in 20 mensilità Tasso Zero. Qui troviamo uno schermo QLED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 120Hz, supporto a HLG e HDR10+, decoder audio Dolby Digital Plus e, come altri televisori della società sudcoreana, sistema operativo Tizen.

Concludiamo l’elenco odierno con Xiaomi Mi 11i 5G, smartphone con display AMOLED Full HD+ da 6,67 pollici con supporto all’HDR10+ e Dolby Atmos lato audio, chipset Qualcomm Snapdragon 888, 256 GB di archiviazione non espandibile, 8 GB di RAM, batteria da 4.520 mAh e comparto fotocamera caratterizzato da un singolo sensore frontale da 20 MP e tre posteriori da 108 MP, 8 MP e 5 MP. Il prezzo di listino è di 649 Euro, ma fino a questa sera scende a 499 Euro.

Ritornando invece alle offerte di Halloween, nella giornata odierna abbiamo citato diversi TV OLED, QLED e 4K in promozione.