Mediaworld 'Solo per Oggi': fino 600 Euro in meno su 3 smart TV 4K DVB-T2

Mentre proseguono gli Apple Days da Mediaworld, presso la stessa catena di distribuzione si rinnovano le offerte “Solo per Oggi” di cui, in questa occasione specifica, tratteremo 3 smart TV 4K DVB-T2 con tagli fino a 600 Euro sul prezzo di listino. Si parla di modelli di fascia medio-alta LG, Panasonic e Sony.

Il televisore più economico del trio è il modello LG 65UP78006LB 2021, novità di quest’anno – anche se in fase di conclusione – con pannello LED Ultra HD 4K da 65 pollici, supporto lato video a HLG, HDR e HDR10, sistema operativo WebOS 6.0, tecnologia ALLM per il gaming, LG Sound Sync e virtual surround ottimizzato tramite AI. Il prezzo è pari a 649 Euro anziché 899 Euro.

Segue quindi il televisore Panasonic TX-65JX800E anch’esso d’annata 2021 e dotato di schermo LED Ultra HD 4K da 65 pollici. Lato video figurano le tecnologie HLG, HDR10, HDR10+ adattivo e Dolby Vision, mentre il sistema operativo è Android TV. In questo caso, i consumatori interessati dovranno pagare 899 Euro al posto di 1.099,99 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate Tasso Zero.

Ultimo TV del trio è il modello Sony Bravia KE55A8 con display OLED Ultra HD 4K da 55 pollici e refresh rate di 100Hz, sistema operativo Android TV 9 Pie, audio potenziato dalla tecnologia Dolby Atmos e supporto lato video a HDR, HLG e Dolby Vision. Con lo sconto attivo fino alla serata di oggi, lunedì 6 dicembre 2021, pagherete 1.199 Euro al posto di 1.799 Euro.

