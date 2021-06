MediaWorld, Solo per Oggi fino a 600 Euro di sconto su tre smart TV 4K

Oltre alle offerte del volantino "Gaming all'ennesima potenza", da MediaWorld come parte delle promozioni Solo per Oggi propone tre smart TV UHD 4K e OLED per marchi come Philips, LG e Samsung, con tagli di prezzo anche pari a 600 Euro rispetto al listino. Ecco i modelli interessati e tutti i dettagli tecnici.

Partiamo dal televisore più economico, ovvero il modello Philips 58PUS7855/12 con pannello Ultra HD LED 4K da 58 pollici con refresh rate di 60Hz, processore video P5 Perfect Picture, HDR10+ / HLG / Dolby Vision come tecnologie video e, lato audio, il decoder Dolby Atmos. Non manca pure la tecnologia Ambilight. Il costo in questo caso è pari a 579 Euro, contro i 699 Euro di listino.

Salendo notevolmente di prezzo troviamo invece il TV LG OLED 48C15LA a 1.279 Euro anziché 1.699 Euro, pagabili in 20 comode rate Tasso Zero. In questo caso troviamo un display OLED Ultra HD 4K da 48 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz, HDR, HDR10 Pro, HLG, Dolby Vision IQ, supporto allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre e DVB-S2 per il satellitare e Dolby Atmos lato audio.

Dulcis in fundo, Samsung propone il TV UE82TU8070UXZT a 1.399 Euro anziché 1.999 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 mensilità Tasso Zero da 69,95 Euro al mese. Questo modello è dotato di un pannello LED 4K da 82 pollici con refresh rate di 60Hz, HDR / HDR10+ / HLG e Dolby Digital Plus lato audio. Anche qui non mancano, ovviamente, gli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Intanto Unieuro sta offrendo in queste ore un TV Samsung QLED con uno sconto del 50%.