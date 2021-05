MediaWorld, Solo per Oggi fino a 630 Euro di sconto su smart TV e altri prodotti Samsung

Se pochi giorni fa da MediaWorld c’è stata una giornata di sconti dedicata a Samsung, anche oggi la catena di negozi sembrerebbe avere intenzione di riproporre diversi dispositivi del colosso sudcoreano in offerta: tra questi figurano Samsung Galaxy S21, Galaxy Tab S5E e un televisore da 82 pollici il cui prezzo è sceso di 630 Euro.

Partiamo dallo smartphone Samsung Galaxy S21 5G, dotato di display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici, SoC proprietario Exynos 2100 octa-core da 2,9 GHz, 256 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di memoria RAM, per una batteria da 4000 mAh e tre sensori come comparto fotocamera posteriore (64MP teleobiettivo con OIS + 12MP Dual Pixel + 12MP ultra-grandangolare), mentre per i selfie figura una lente da 10MP. Il prezzo per oggi scende da 929 Euro a 799 Euro, pagabili in 20 rate mensili da 39,95 Euro.

Segue dunque il tablet Samsung Galaxy Tab S5E con display Super AMOLED da 10,5 pollici con risoluzione 1600 x 2560, processore Qualcomm SDM670 octa-core a 2 GHz, 64 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 512 GB, 4 GB di RAM, supporto al 4G LTE e speaker AKG con Dolby Atmos. Troviamo anche una singola fotocamera posteriore da 13 megapixel, accompagnata da una anteriore da 8 megapixel, il tutto alimentato da una batteria da 7040 mAh. In questo caso il prezzo è pari a 419 Euro, contro i 509 Euro di listino.

Infine, il grande sconto di oggi sui prodotti Samsung riguarda lo smart TV Samsung UE82TU8070UXZT, dotato di display LED Ultra HD 4K da 82 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto a DVB-T2 per il digitale terrestre e DVB-S2 per il satellitare, HDR10+ / HLG e Dolby Digital Plus lato audio. Questo televisore viene venduto a 1369 Euro anziché 1999 Euro, anche qui pagabili in 20 comode mensilità Tasso Zero.

Tra le altre offerte del periodo segnaliamo il nuovo volantino di maggio “La Partita si Gioca Dove Sei Tu”.