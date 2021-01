MediaWorld 'Solo per Oggi': 65 pollici 4K con Android TV a meno di 600 euro!

Torniamo sulle Smart TV e dopo avervi segnalato gli splendidi QLED Samsung da Unieuro, è arrivato il turno di MediaWorld che tra le offerte a tempo "Solo per Oggi" ci propone la splendida Xiaomi Mi LED 4S nella versione da 65 pollici.

Xiaomi Mi TV 4S è una Smart TV dal rapporto qualità prezzo eccellente, con risoluzione 4K, Android TV integrato e funzionalità Chromecast incluse. Solo per oggi potrete farla vostra a soli 549 Euro.

Abbiamo davanti un pannello LED di fascia medio-bassa con frequenza 60Hz, connettività assicurata tramite WiFi ed Ethernet, DLNA e compatibilità con lo standard DVB-T2 per la ricezione dei canali del digitale terrestre.

Parlando di display, Xiaomi assicura una resa delle immagini di ottimo livello, con una copertura dell'85% dello spazio cromatico NTSC e angolo di visuale di 178°. Manca purtroppo all'appello il Local Dimming e le impostazioni per personalizzare l'immagine sono molto poche, ma in compenso abbiamo la certificazione HDR 10+, presente anche sui nuovi Xiaomi Mi 11.

Buono il comparto audio, con quattro altoparlanti stereo e perfette le funzionalità smart fornite da Android TV, ormai perfettamente rodato e fluido in ogni sua parte.

