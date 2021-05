MediaWorld, Solo per Oggi fino 800 Euro in meno su quattro smart TV 4K DVB-T2

Nella giornata di oggi MediaWorld non solo propone Samsung Galaxy S21 5G scontato di 200 Euro, ma anche una serie di smart TV Ultra HD 4K DVB-T2 per marchi come Samsung, Sony e Panasonic e tagli di prezzo che raggiungono anche gli 800 Euro. Vediamo quali sono i modelli interessati.

Partiamo, come da nostra prassi, dal televisore più economico Panasonic TX-55HX700E dotato di pannello da 55 pollici in risoluzione 4K (3840x2160 pixel), supporto agli standard DVB-T2 per il digitale terrestre e DVB-S2 per il satellite, HDR10 / HLG / Dolby Vision e sistema operativo Android TV. Il prezzo di questo modello nello specifico Solo per Oggi scende da 699 Euro a 799 Euro, pagabili in 20 comode rate Tasso Zero.

Passiamo poi al primo modello di casa Samsung, ovvero lo smart TV Crystal UHD 4K UE50AU8070 Black 2021 dal prezzo di 524 Euro contro i 679 Euro di listino. In questo caso troviamo un pannello LED Ultra HD 4K da 50 pollici, sempre con supporto a DVB-T2 e DVB-S2, HDR 10+, HLG e Dolby Digital Plus lato audio, per sistema operativo TizenOS.

Il secondo televisore Samsung in offerta fino alle 23:59 di oggi 13 maggio 2021 è il modello QLED 4K QE43Q60A Black 2021 proposto a 689 Euro anziché 799 Euro, dotato di display QLED 4K da 43 pollici, DVB-T2, DVB-S2, tecnologie Quantum Lite 4K e HDR10+ lato video, mentre lato audio figura sempre Dolby Digital Plus e l’OS in dotazione è Tizen.

Dulcis in fundo troviamo il TV protagonista di queste grandi offerte, ovvero Sony OLED KE65A8 con schermo OLED da 65 pollici e refresh rate di 100Hz, processori video X1 Ultimate e 4K X-Reality PRO, 16 GB di HDD interno, sistema operativo Android TV, Dolby Atmos lato audio e gli immancabili standard DVB-T2 e DVB-S2. In questo caso si parla di 1899 Euro al posto dei 2699 Euro di listino, pagabili in 20 rate mensili da 94,95 Euro Tan 0% e Taeg 0%.

Intanto Euronics ha lanciato il Sottocosto per rispondere alla medesima iniziativa della stessa MediaWorld, con tanti sconti su prodotti tech fino al 2 giugno 2021.