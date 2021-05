MediaWorld, Solo per Oggi fino 800 Euro di sconto su Motorola RAZR e due smart TV DVB-T2

MediaWorld in questo periodo sta continuando a proporre grandi sconti su smart TV Sony in occasione degli XDays, ma non mancano pure le consuete offerte Solo per Oggi su una vasta gamma di prodotti, tra cui in particolare lo smartphone pieghevole Motorola RAZR e due smart TV DVB-T2 a marchio Samsung e Panasonic.

Tra i due televisori interessati il più economico è il modello Samsung UE50AU8070UXZT, proposto dalla catena di negozi a 523 Euro al posto dei 679 Euro di listino, pagabili in 20 comode rate mensili da 26,15 Euro. Si tratta di uno smart TV con pannello LED Ultra HD da 50 pollici, risoluzione 3840x2160 pixel, supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellite, tecnologie HDR/HLG, Dolby Digital Plus lato audio e sistema operativo proprietario TizenOS.

Segue dunque il modello Panasonic TX-65HX580E dal costo pari a 689 Euro anziché 799 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 mensilità Tasso Zero secondo il piano Findomestic. Questo smart TV è dotato di pannello LED Ultra HD 4K da 65 pollici, con refresh rate di 60 Hz, supporto a DVB-T2 e DVB-S2, HDR10 / HLG / Dolby Vision e sistema operativo myHomeScreen 5.0.

Passando infine al mondo smartphone, l’offerta più interessante riguarda certamente lo smartphone pieghevole Motorola RAZR brandizzato WindTre, dotato di chip octa-core Qualcomm Snapdragon 710 con velocità di clock pari a 2,2 GHz, 6 GB di memoria RAM, 128 GB di archiviazione non espandibile, display interno pOLED QHD+ da 6,2 pollici ed esterno gOLED da 2,7 pollici. Per quanto concerne il comparto fotocamera, invece, si parla di una lente singola principale da 16 MP e un sensore selfie da 5 MP, mentre la batteria è da 2510 mAh. Il prezzo ammonta a 699 Euro, contro i 1499 Euro di listino.

Se invece siete interessati a un dispositivo mobile low cost, riteniamo doveroso segnalare il modello Huawei P Smart S scontato a 129,99 Euro anziché 259,99 Euro, smartphone dotato di chipset Kirin 710F, 128 GB di memoria interna espandibile a 256 GB, 4 GB di RAM, display OLED Full HD+ da 6,3 pollici, batteria da 4000 mAh e comparto fotocamera composto da tre sensori posteriori (48MP principale + 8MP ultragrandangolare + 2MP Bokeh) e una singola lente anteriore da 16 megapixel.

Intanto Unieuro questa mattina ha lanciato il volantino Passione Casa, con sconti su smart TV e telefoni fino al 20 maggio.