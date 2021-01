MediaWorld Solo per Oggi, crolla il prezzo di Motorola Razr: Amazon rilancia!

Non ci sono solamente le promozioni X-Days attive da MediaWorld in queste ore. Infatti, la nota catena ha lanciato anche altre offerte a tempo, ovviamente dedicate a prodotti tecnologici. Tra queste, spicca quella relativa allo smartphone pieghevole Motorola Razr, dato che il prezzo di quest'ultimo è calato considerevolmente.

Più precisamente, il modello coinvolto, "brandizzato" Wind Tre, viene proposto a 799 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, in genere il prezzo dello smartphone sarebbe pari a 1499 euro. Siamo, dunque, dinanzi a un possibile risparmio di 700 euro. Per niente male, considerando anche il fatto che l'offerta di settembre 2020 proponeva il dispositivo a 1299 euro. In parole povere, il costo dello smartphone pieghevole è crollato nel corso degli ultimi mesi. Vi ricordiamo che il dispositivo monta 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Motorola RAZR viene venduto a 949 euro da Unieuro. Il dispositivo rientra tra quelli che permettono di ottenere un ulteriore sconto del 5%, quindi aggiungendo il prodotto al carrello il prezzo finale scende a 901,55 euro. Per quel che riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, questi ultimi non sono rimasti di certo a guardare e infatti il prezzo dello smartphone è sceso a 743 euro, ovvero 56 euro in meno rispetto a quanto proposto da MediaWorld.

Insomma, sembra trattarsi di un buon momento per mettere le mani sullo smartphone pieghevole.