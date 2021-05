MediaWorld, Solo per Oggi crollano i prezzi di tre smart TV 4K e Samsung Galaxy A71

MediaWorld in questo periodo sta proponendo grandi sconti con il nuovo Sottocosto “Auguri MediaWorld”, tra cui sei promozioni imperdibili su smartphone per ogni fascia di prezzo, ma non mancano anche le consuete offerte Solo per Oggi su altri prodotti, tra cui Samsung Galaxy A71 e tre smart TV 4K DVB-T2, tra cui un LG OLED di fascia alta.

Per quanto concerne Samsung Galaxy A71 in colorazione Silver si parla di uno sconto da 479 Euro a 359 Euro. Lo smartphone è dotato di un pannello Infinity-O Super AMOLED da 6,7 pollici, chipset Qualcomm Snapdragon 7150 octa-core a 2.2 GHz, 128 GB di archiviazione espandibile tramite microSD, 6 GB di RAM e un comparto fotografico notevole con quad-camera posteriore (obiettivo principale da 64MP grandangolare, 12MP ultra-grandangolare, 5MP macro e 5MP profondità) e singolo sensore anteriore da 32 megapixel, per una batteria da ben 4500mAh.

Passando ai televisori in sconto troviamo, innanzitutto, il modello Hisense 50A7300F con pannello LED Ultra HD 4K da 50 pollici per refresh rate a 60 Hz, HDR, supporto al tuner digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2, Dolby Digital Plus lato audio e piattaforma smart TV VIDAA U4.0. In questo caso si parla di 449 Euro anziché 549 Euro, pagabili in 20 comode rate mensili da 22,45 Euro al mese.

Segue dunque lo smart TV Philips 58PUS8535/12 venduto a 749 Euro al posto degli 849 Euro di listino. Si tratta di un modello dotato di display LED Ultra HD 4K da 58 pollici, anche in questo caso con refresh rate di 60Hz, HDD interno per 16 gigabyte di capienza, HDR10+, HLG e Dolby Vision lato video, Dolby Atmos lato audio e gli immancabili standard DVB-T2 e DVB-S2.

La vera bomba di oggi 10 maggio 2021, disponibile a 4470 Euro anziché 6999 Euro solo fino alle 23:59, è lo smart TV LG OLED 77GX6LA dove figura lo schermo OLED da 77 pollici con refresh rate di 120 Hz, supporto alle tecnologie HDR10 Pro / HLG Pro / HDR Effect, processore video a9 Gen 3 e Dolby Atmos come decoder audio. Non mancano, infine, anche gli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Ma la catena di negozi sta proponendo anche un altro TV LG OLED in promozione in occasione del Sottocosto, sconto estremamente interessante e conveniente per chi è a caccia di un nuovo televisore.