MediaWorld, Solo per Oggi crollano i prezzi su alcuni TV Panasonic e Samsung

Se da Amazon oggi è possibile trovare un TV LG OLED da 55 pollici scontato di 250 Euro, la catena di negozi MediaWorld ha deciso di rispondere con altre due ottime offerte su smart TV Panasonic e Samsung solo per la giornata odierna, e la più interessante vede addirittura un calo di 1000 Euro rispetto al listino!

Partiamo però dal modello più economico, ovvero il televisore Panasonic TX-50HX810E disponibile a 599 Euro anziché 749 Euro, pagabili in 20 comode mensilità da 29,95 Euro con tan 0% e taeg 0%. Passando alle specifiche tecniche, si tratta di uno smart TV con pannello LED Ultra HD 4K (3840x2160 pixel) da 50 pollici con refresh rate di 60 Hz, supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2, HDR10+ / HDR10 / HLG e DolbyVision lato video, mentre lato audio figura il decoder Dolby Atmos.

Il pezzo da novanta della giornata è però lo smart TV SAMSUNG QLED QE65Q95TATXZT dotato di pannello QLED da 65 pollici, anch’esso Ultra HD 4K, con supporto alla tecnologia HDR e agli standard suddetti per digitale terrestre e satellitare, ma con decoder audio Dolby Digital Plus. In questo caso il prezzo scende dai 2699 Euro di listino ai 1699 Euro attuali, pagabili sempre in 20 rate Tasso Zero da 84,95 Euro al mese secondo il piano Findomestic.

Ricordiamo che queste promozioni e altre su molti prodotti di elettronica di consumo sono tutte disponibili anche online sul sito MediaWorld oltre che nei siti retail, ma che varranno solamente fino alle 23:59 di oggi, lunedì 26 aprile 2021. Di conseguenza, se siete interessati a uno di questi televisori in particolare vi consigliamo di completare l’acquisto rapidamente.

Intanto MediaWorld ha anche annunciato il lancio dei Mega Sconti di maggio 2021, con tantissime altre offerte su una vasta gamma di prodotti.