MediaWorld, Solo per Oggi due smart TV Ultra HD 4K Panasonic e Samsung in sconto

MediaWorld oggi ha lanciato il nuovo volantino Tech Is Pink con tante nuove offerte per prodotti di elettronica e informatico di vario tipo, ma offre anche i tipici sconti Solo per Oggi di cui ora segnaleremo in particolare le promozioni su due smart TV Ultra HD 4K rispettivamente a marchio Panasonic e Samsung.

Il primo e più economico è il modello Samsung UE55TU8070UXZT, smart TV dal pannello LED da 55 pollici e risoluzione Ultra HD 4K, dotato di processore video Crystal 4K, refresh rate di 60Hz, HDR 10+ / HLG, decoder Dolby Digital Plus lato audio e l’ormai necessario e onnipresente sintonizzatore DVB-T2 per il digitale terrestre. Il prezzo attuale è di 479 Euro rispetto ai 649 Euro di listino, pagamento come sempre effettuabile in 20 comode rate mensili tan 0% taeg 0%.

Segue invece il modello Panasonic TX-65HX810E dotato di pannello LED da 65 pollici con refresh rate da 60Hz, processore video HCX Processor, HDR10+ / HDR10 / HLG / DolbyVision, decoder audio Dolby Atmos e standard DVB-T2 per il digitale terrestre. Il prezzo in questo caso è di 899 Euro anziché i 999 Euro di listino, anche in questo caso pagabili in 20 rate mensili grazie al piano Findomestic.

Questi e altri sconti su smartphone Xiaomi, monitor ASUS, elettrodomestici e prodotti per la casa sono tutti disponibili ancora per poche ore sia online che nei negozi MediaWorld, dunque se siete interessati a queste offerte in particolare il nostro consiglio è di effettuare l’acquisto rapidamente.

Sempre da MediaWorld potete trovare anche un’offerta molto interessante su un laser TV Hisense, scontato di ben 1491 Euro.