MediaWorld 'Solo per oggi': GoPro Hero 8 a meno di 340 Euro!

Stiamo parlando di GoPro Hero 8 in versione Black, una delle migliori Action Cam attualmente sul mercato.

L'action cam modulare di GoPro è in offerta a tempo fino a mezzanotte a soli 339 Euro, prezzo niente male dal momento che di listino GoPro Hero 8 è in vendita a 429,99 Euro.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha da offrire GoPro Hero 8 rispetto alle generazioni precedenti.

Innanzitutto la sua natura modulare le permette di essere migliorata con un'ampia gamma di mod da acquistare separatamente, tra cui un display frontale per i vlog oppure un illuminatore impermeabile da 200 lumen.

Sulla carta si tratta di una Action Cam dalla qualità elevatissima, in grado di trasmettere in diretta fino alla risoluzione di 1080p, dotata della nuova tecnologia HyperSmooth 2.0 per una stabilizzazione avanzata, modalità Live Burst e Media Mod, interfaccia per l'attacco di mod aggiuntive, dotata anche di HDMI, ingresso jack da 3,5 mm e microfono direzionale. Migliorati sia l'audio che l'HDR.

GoPro Hero 8 è disponibile da MediaWorld nella colorazione Black. Per l'acquisto è possibile procedere al pagamento online con consegna a domicilio o pickup nel negozio più vicino a voi. Potete anche scegliere di effettuare il pagamento in negozio. La garanzia fornita da MediaWorld vale 24 mesi dalla data di acquisto per qualsiasi difetto di conformità.

