MediaWorld, Solo per Oggi ottimi sconti su smartphone Motorola, Samsung e Xiaomi

MediaWorld recentemente ha lanciato i Samsung Galaxy Days, ma allo stesso tempo non mancano anche le tipiche offerte Solo per Oggi tra le quali possiamo trovare anche diversi smartphone a marchio Motorola, Samsung e Xiaomi in sconto per circa 150 Euro in meno rispetto al prezzo di listino: ecco di quali modelli si parla.

Per quanto riguarda Xiaomi è possibile acquistare lo smartphone Redmi Note 9 a 169,99 Euro anziché 229,99 Euro. Si tratta di un telefono dotato di display IPS LCD Full HD+ da 6,53 pollici, mentre sotto la scocca troviamo il processore octa-core Mediatek Helio G85 con velocità di clock massima di 2.0 GHz assieme a 4 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria espandibile a 512 GB tramite microSD, batteria da 5020 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W, quad-camera posteriore (48MP principale + 8MP + 2MP + 2MP) e singolo sensore frontale da 13MP.

Passando a Samsung troviamo il modello Galaxy A21s disponibile a 183,99 Euro anziché 249,99 Euro di listino. Nella scheda tecnica troviamo in particolare il processore proprietario Exynos 850 octa-core da 2.0 GHz, assieme a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile a 512 GB tramite microSD, batteria da 4000 mAh e comparto fotocamera formato da quattro sensori posteriori (48MP grandangolare + 8MP ultra grandangolare + 2MP profondità + 2MP macro) e una lente anteriore da 13MP. Il display, infine, è un TFT HD+ da 6,5 pollici.

Dulcis in fundo, Solo per Oggi è disponibile in offerta lo smartphone Motorola G Pro con display IPS LCD Full HD+ da 6,4 pollici, SoC Qualcomm Snapdragon 665 octa-core da 2.0 GHz, 4 GB di memoria RAM, 128 GB di spazio di archiviazione espandibile fino a 512 GB con microSD, batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15W e setup a tripla fotocamera posteriore (48MP + 16MP + 2MP) e singolo sensore selfie da 16 megapixel. Per quanto concerne il prezzo, si parla di 199,99 Euro anziché 349 Euro, pagabili anche in 20 comode rate mensili.

Tra gli altri sconti MediaWorld della giornata troviamo anche un tablet Huawei MediaPad T5 scontato di ben 110 Euro.