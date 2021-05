MediaWorld, Solo per Oggi grandi sconti su smartphone Samsung, Xiaomi e smart TV DVB-T2

Oltre all’avvio del volantino “Mega Sconti” valido solo per acquisti online fino al 30 maggio 2021, MediaWorld propone anche alcuni dispositivi in offerta in occasione delle promozioni “Solo per Oggi”. Tra i vari prodotti segnaliamo in particolare due smartphone di marchi come Samsung e Xiaomi, oltre a uno smart TV Panasonic.

Cominciamo vedendo lo smartphone di fascia medio-bassa Xiaomi Redmi Note 8 Pro proposto a 189,99 Euro anziché 299,99 Euro. Qui troviamo uno schermo LCD Full HD+ da 6,53 pollici assieme a un chipset octa-core Mediatek Helio G90T con frequenza massima di 2.05 GHz su core Cortex-A76, 6 GB di RAM, 128 GB di archiviazione espandibile tramite microSD, batteria da 4500 mAh e, infine, quad-camera posteriore (64MP principale + 8MP ultra grandangolare + 2MP macro + 2MP profondità) e un unico sensore anteriore da 20MP.

Segue dunque Samsung Galaxy S21 5G che scende a 779 Euro a partire da 929 Euro, pagabili in 20 rate mensili Tasso Zero da 38,95 Euro. Questo smartphone top di gamma è dotato di display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici, chipset Exynos 2100 per 2,9 GHz, 256 GB di memoria interna e 8 GB di memoria RAM, batteria da 4000 mAh e tre sensori come comparto fotocamera posteriore (64MP teleobiettivo + 12MP Dual Pixel + 12MP ultra grandangolare). Anteriormente, invece, figura una lente da 10 megapixel.

Infine troviamo una promozione interessante sullo smart TV Panasonic OLED TX-55HZ1000E dotato di pannello OLED da 55 pollici Ultra HD 4K con refresh rate di 120Hz, supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare, HDR10+ / HLG / DolbyVision, Dolby Atmos lato audio e funzionalità smart offerte dal sistema my Home Screen 5.0. Il prezzo di questo televisore è pari a 1399 Euro, contro i 1699 Euro di listino, anche qui pagabili in 20 rate mensili tan 0% taeg 0%.

Tra le tante iniziative attive da MediaWorld troviamo anche il volantino “Aria di Tecnologia” avviato oggi stesso.