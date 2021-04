MediaWorld, Solo per Oggi grandi sconti su SSD, smartphone e TV Samsung

MediaWorld in data odierna ha lanciato il volantino “Il Top della tecnologia in offerta”, ma non si ferma qui poiché non mancano anche i consueti sconti “Solo per Oggi” dove appaiono in particolare SSD, smartphone e una smart TV 4K a marchio Samsung con cali fino a 600 Euro rispetto al prezzo di listino. Vediamo i modelli in questione.

Come ormai da nostra prassi partiamo dal prodotto al prezzo più basso, ovvero l’SSD interno Samsung 860 EVO con formato da 2,5 pollici, capienza di 1 terabyte, velocità di lettura pari a 550 Mb/s e di scrittura pari a 520 Mb/s, disponibile a 119,99 Euro al posto dei 165,99 Euro di listino.

Passiamo dunque al mondo smartphone, tra cui in primis il modello Samsung Galaxy A12 con chipset Mediatek Mt6765 octa-core a 2,3 GHz, 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione espandibile via microSD fino a 1000 gigabyte, comparto fotocamera con singola lente anteriore da 8 megapixel e quad-camera posteriore (48 MP grandangolare + 5 MP ultra-grandangolare + 2 MP profondità + 2 MP macro), per un display TFT HD+ da 6,5 pollici. Il prezzo è pari a 149,99 Euro anziché 179,99 Euro.

Segue Samsung Galaxy S20 FE brandizzato Vodafone dotato di display Super AMOLED da 6,5 pollici, chip Exynos 990 octa-core sotto la scocca assieme a 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 1 TB e 6 GB di RAM. Il setup fotocamera è caratterizzato da tre sensori posteriori (12 MP grandangolo + 12 MP ultra-grandangolo + 8 MP teleobiettivo) e singola fotocamera anteriore da 32 MP, per una batteria da 4500 mAh. Questo smartphone viene proposto a 499 Euro anziché 669 Euro, con pagamento effettuabile in 20 comode mensilità da 24,95 Euro.

Dulcis in fundo troviamo lo smart TV Samsung QLED QE82Q70RATXZT dotato di pannello QLED da 82 pollici con risoluzione pari a 3840x2160 pixel, processore video Quantum 4K, Quantum HDR 1000, supporto allo standard per il digitale terrestre DVB-T2, decoder Dolby lato audio, sistema operativo Tizen OS e compatibilità con Google Assistant, Alexa e Bixby. In questo caso MediaWorld propone uno sconto di ben 600 Euro, passando dai 2.999 Euro di listino ai 2.399 Euro attuali. Ricordiamo che le offerte varranno fino alle 23:59 di oggi 15 aprile 2021, quindi se questi prodotti dovessero risultare di vostro interesse sarebbe meglio cogliere l’attimo e aggiudicarseli al prezzo proposto.

Nel mentre anche la catena di negozi Euronics ha lanciato un nuovo volantino chiamato “Universo Apple”, valido fino al 28 aprile 2021.