MediaWorld Solo per Oggi: monitor 4K MSI in sconto, ma Amazon rilancia

Non ci sono solamente Redmi Note 9T 5G e Surface Laptop Go in sconto in queste ore da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato anche un'offerta legata a un monitor 4K di MSI.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello MSI OPTIX MPG341CQR viene proposto a un prezzo di 809 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, il costo del prodotto in genere sarebbe pari a 899 euro, quindi siamo dinanzi a un possibile risparmio di 90 euro. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 17 febbraio 2021, quindi rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Vi ricordiamo che si tratta di un monitor LED da 34 pollici con risoluzione 4K (3440 x 1440 pixel) e luminosità fino a 400 cd/m2. I tempi di risposta sono pari a 1ms. Non stiamo qui a elencarvi tutte le specifiche, dato che potete approfondire il prodotto coinvolto direttamente mediante la nostra recensione di MSI OPTIX MPG341CQR (uscita a gennaio 2020).

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online che vendono il prodotto in Italia, siamo venuti a conoscenza del fatto che su Amazon Italia il costo del monitor è pari a 799,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi non si passa nemmeno per rivenditori. Per quel che concerne, invece, Unieuro, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale della nota catena.