MediaWorld Solo per Oggi, Monitor TV LG DVB-T2 in offerta sotto i 160 euro

Non sono disponibili solamente le offerte degli "XDays" in queste ore da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato anche altre promozioni, tra cui uno sconto legato a un monitor TV di LG.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello LG 24TL510V-PZ viene proposto a un prezzo pari a 158,99 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, solitamente il costo del prodotto sarebbe pari a 179 euro. Si tratta dunque di un possibile risparmio di 20,01 euro. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 23 febbraio 2021, quindi rimarrà attiva solamente per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Per il resto, siamo dinanzi a un monitor TV, che può dunque essere utilizzato in entrambi i contesti. Il pannello è da 24 pollici e dispone di risoluzione HD Ready (1366 x 768 pixel). Non manca ovviamente il supporto allo standard DVB-T2. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un televisore particolarmente economico e magari vuole affidarsi a un brand conosciuto come LG.

Se siete arrivati in ritardo su questi lidi, dovete sapere che il prodotto viene venduto a prezzi simili anche negli altri principali store online. Infatti, da Unieuro il costo del monitor TV è pari a 158 euro, mentre i rivenditori di Amazon Italia lo propongono al costo di 182,07 euro.