MediaWorld Solo per Oggi offre 5 smart TV 4K Samsung fino a 600 Euro in meno

Se da una parte il Prime Day 2021 continua a proporre offerte su TV LG e Samsung OLED 4K, dall’altra catene di negozi come MediaWorld rilanciano alcune loro promozioni su altri smart TV 4K DVB-T2. Tra gli sconti Solo per Oggi, infatti, notiamo la presenza di cinque TV Samsung con tagli di prezzo fino a 600 Euro: ecco i modelli interessati.

Partiamo dal meno costoso, ovvero il TV Samsung Crystal UHD 4K UE50AU7170 Titan Gray 2021 proposto a 499 Euro anziché 599 Euro, pagabili in 20 comode rate da 24,95 Euro al mese tan 0% taeg 0%. Questo televisore presenta uno schermo LED Ultra HD 4K da 50 pollici con tecnologia Crystal 4K, supporto a HLG/HDR/HDR 10+ lato video e decoder Dolby Digital Plus lato audio. In alternativa, nella stessa gamma troviamo anche il modello Samsung Crystal UHD 4K UE50AU9070 Black 2021 a 599 Euro anziché 799 Euro, differenza dovuta dalla presenza di maggiori funzionalità e opzioni lato connettività.

Sempre a 599 Euro al posto di 799 Euro troviamo poi il televisore Samsung QLED 4K QE43Q60A Black 2021 con pannello QLED Ultra HD da 43 pollici e risoluzione pari a 3840x2160 pixel, supporto a DVB-T2 per il digitale terrestre e DVB-S2 per il satellitare, processore video Quantum Lite 4K, HDR 10+ e decoder audio Dolby Digital Plus. Il sistema operativo è Tizen OS, come per tutti gli smart TV del colosso sudcoreano.

Salendo notevolmente di prezzo invece figurano TV come il Samsung QLED QE55Q95TATXZT, dotato di display QLED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 120Hz, Quantum HDR 2000 / HDR 10+ / HLG, tecnologia Direct Full Array e sempre Dolby Digital Plus, il tutto per 1.049 Euro contro i 1.599 Euro di listino, anche qui pagabili in 20 mensilità Tasso Zero.

Dulcis in fundo, per chi vuole essere generoso sulle dimensioni c’è anche il TV Samsung UE82TU8070UXZT con un semplice pannello LED Ultra HD 4K ma da 82 pollici e con refresh rate di 60Hz, supporto a HDR/HDR 10+/HLG e decoder Dolby Digital Plus. In questo caso, però, si parla di 1.399 Euro anziché 1.999 Euro.

Sempre da MediaWorld è possibile trovare, inoltre, lo smart TV Samsung QLED QE75Q80TATXZT scontato di 900 Euro in risposta al Prime Day.