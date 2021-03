MediaWorld: Solo per Oggi OPPO Find X2 Pro a 500 Euro in meno, Unieuro rilancia

Mentre l’iniziativa “XDays” di MediaWorld prosegue con offerte su TV QLED e 4K Ultra HD, la catena ha riportato anche le consuete offerte Solo per Oggi ove figura, in particolare, lo smartphone OPPO Find X2 Pro in offerta a una cifra decisamente competitiva e interessante.

Il prodotto in questione, in questo caso disponibile solamente da brandizzato Vodafone, è disponibile sul sito ufficiale e nei negozi fisici a ben 699 Euro rispetto ai 1199 Euro di listino, ovvero ben 500 Euro di sconto. L’offerta, però, ricordiamo che varrà ancora per poche ore dato che alle 23:59 di questa notte verranno modificate come da prassi. Inoltre, il pagamento è effettuabile in 20 comode rate da 34,95 Euro al mese tan 0% taeg 0%; in caso di acquisto online, infine, la consegna sarà gratuita.

Ma veniamo alle specifiche tecniche: OPPO Find X2 Pro è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 865 octa-core con velocità di clock massima pari a 2,84 GHz e modem 5G integrato, 12 GB di RAM, 512 GB di spazio di archiviazione non espandibile, batteria da 4260 mAh con ricarica rapidaSuperVOOC 2.0 fino a 65W, comparto fotocamera composto da tre sensori (48MP Sony IMX689 principale con OIS + 48MP Sony IMX586 grandangolo + 13MP teleobiettivo periscopico con zoom digitale fino 60x) e, anteriormente, dal singolo sensore da 32MP. Infine, il display in dotazione è un OLED QHD+ da 6,7 pollici.

Girando tra le principali catene di negozi di elettronica di consumo in Italia, però, possiamo trovare lo stesso modello scontato anche da Unieuro, che lo propone con uno sconto solo online del 31% che lo porta a 679,90 Euro, sempre con consegna a domicilio gratuita.

A proposito di Unieuro, in questo periodo potete trovare anche lo Xiaomi Mi TV Stick in offerta al 25% in meno.