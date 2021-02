MediaWorld Solo per Oggi, OPPO Find X2 Pro scontato di 500 euro

Non ci sono solamente gli "XDays" in queste ore da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato anche altre offerte, tra cui una relativa allo smartphone OPPO Find X2 Pro.

Infatti, il succitato dispositivo, "brandizzato" Vodafone, viene venduto a 699 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, generalmente il prezzo sarebbe fissato a 1199 euro, quindi siamo dinanzi a un possibile risparmio di 500 euro. Ricordiamo che lo smartphone monta 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Per il resto, la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 22 febbraio 2021, quindi rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che lo smartphone era già finito al centro di un'offerta simile qualche settimana fa, ma potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi si è perso le promozioni precedenti. Giusto per darvi un contesto maggiormente dettagliato, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online siamo venuti a conoscenza del fatto che Amazon Italia vende il prodotto a 799,90 euro, mentre non siamo riusciti a trovare il dispositivo sul portale ufficiale di Unieuro.

Se volete approfondire lo smartphone coinvolto, potete fare riferimento alla nostra recensione di OPPO Find X2 Pro (uscita ad aprile 2020).