MediaWorld, Solo per Oggi ottime offerte su smartphone Motorola, Xiaomi e Samsung

Mentre proseguono i Mega Sconti di maggio 2021 da MediaWorld, non mancano pure le consuete offerte di giornata “Solo per Oggi” nella medesima catena di negozi. In questo caso notiamo in particolare tre smartphone in sconto, per brand come Motorola, Xiaomi e Samsung: vediamo i modelli in questione.

Il primo smartphone è Motorola E7, modello dotato di display IPS LCD HD+ da 6,5 pollici con notch a goccia, processore octa-core Mediatek Helio G25, 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile a 256 GB con microSD, batteria da 4000 mAh e comparto fotocamera con doppia lente posteriore (48MP QuadPixel e 2MP profondità) più sensore singolo frontale da 5 megapixel. Questo dispositivo viene venduto fino alle 23:59 di oggi, 27 aprile 2021, a 89,99 Euro anziché 139,99 Euro.

Segue dunque Xiaomi Redmi 9 brandizzato WindTre, dispositivo con schermo LCD Full HD+ da 6,53 pollici, chipset MediaTek Helio G80 octa-core a 2 GHz, 4 GB di memoria RAM, 64 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD, batteria da 5020 mAh e, per il comparto fotocamera, quad-camera posteriore (13MP principale + 8MP + 5MP + 2MP) e lente selfie da 8MP. Il prezzo, in questo caso, è pari a 129,99 Euro al posto dei 169,99 Euro di listino.

Infine, salendo molto di prezzo troviamo Samsung Galaxy S20 FE brandizzato Vodafone a 499 Euro anziché 669 Euro, con pagamento effettuabile in 20 comode rate da 24,95 Euro al mese. Questo smartphone giunge dotato di display Super AMOLED da 6,5 pollici e, sotto la scocca, chip Exynos 990 octa-core assieme a 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD e 6 GB di RAM. Il setup fotocamera vede tre sensori posteriori (12MP grandangolo + 12MP ultra-grandangolo + 8MP teleobiettivo) e singola fotocamera anteriore da 32 MP, per una batteria da 4500 mAh.

In giornata abbiamo anche parlato delle migliori promozioni su TV OLED, QLED e LED 4K in occasione dei Mega Sconti.