MediaWorld, Solo per Oggi ottimi sconti su Xiaomi Mi 10T e smart TV Samsung 4K

MediaWorld in data odierna ha lanciato il nuovo volantino per il mese di marzo 2021, chiamato “Rimaniamo Connessi”, ma non mancano pure diversi sconti disponibili Solo per Oggi. Tra questi, i più interessanti riguardano lo smartphone Xiaomi Mi 10T e uno smart TV Ultra HD 4K a marchio Samsung.

Partiamo dunque da Xiaomi Mi 10T, telefono disponibile ancora per poche ore a 399 Euro anziché 499 Euro sia tramite il sito online che nei negozi. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, si parla di un processore Qualcomm Snapdragon 865 octa-core (1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.80 GHz) assieme a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W, setup a tripla fotocamera posteriore (64 megapixel principale + 13 megapixel ultra grandangolare + 5 megapixel macro) e singolo sensore anteriore da 20 megapixel, per un display LCD Full HD+ da 6,67 pollici con refresh rate da 144Hz e sensore di impronte digitali.

Passando invece al televisore di nostro interesse, si tratta nello specifico del modello Samsung UE50TU8500UXZT dotato di pannello LED Ultra HD 4K con risoluzione 3840x2160 pixel da 50 pollici e con refresh rate di 60Hz, processore video Crystal 4K, HDR 10+ / HLG, decoder DVB-T2 per il digitale terrestre, audio Dolby Digital Plus e sistema operativo Tizen OS. Il prezzo a cui viene venduto oggi è di 539 Euro anziché i 699 Euro di listino, pagabili in 20 comode rate mensili tan 0% taeg 0%.

Entrambe queste offerte e molte altri su prodotti di elettronica e per la casa possono essere visti sul sito MediaWorld e dureranno solo per altre 5 ore, al momento della scrittura dell’articolo. Se, dunque, questi due dispositivi in particolare sono di vostro interesse, il consiglio è di completare l’acquisto velocemente.

MediaWorld ha inoltre annunciato, sempre in data odierna, il lancio di un altro volantino completamente dedicato ai prodotti Apple che durerà fino al 21 marzo 2021.