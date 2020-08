MediaWorld Solo per Oggi, Samsung Galaxy A30s continua a calare di prezzo

In seguito alla conclusione dell'iniziativa "Mega Sconti", MediaWorld torna a lanciare delle promozioni relative al mondo dei dispositivi Android. Infatti, il prodotto coinvolto è lo smartphone Samsung Galaxy A30s.

Più precisamente, quest'ultimo viene venduto a un prezzo di 169,99 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Stando al portale della nota catena, in precedenza il costo del dispositivo era pari a 199,99 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio di 30 euro. Le colorazioni coinvolte sono quelle Prism Crush Black e Prism Crush Green e lo smartphone dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. In ogni caso, tenete bene a mente che si tratta di una promozione che rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 20 agosto 2020, quindi stiamo parlando di un'offerta a tempo limitato.

Tuttavia, se siete arrivati "in ritardo", dovete sapere che ci sono anche altre offerte legate a Samsung Galaxy A30s. Infatti, lo smartphone viene venduto a 180 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. Da Unieuro, invece, il prezzo è fissato a 199 euro (189,05 euro aggiungendolo al carrello e sfruttando il 5% di sconto extra attivo in questi giorni). Infine, per quanto riguarda i rivenditori di Amazon Italia, in questo caso il dispositivo viene proposto a 180 euro nella variante con memoria interna da 128GB.

Insomma, sembra essere, in linea generale, un buon momento per mettere le mani sul dispositivo.