MediaWorld, Solo per Oggi su Samsung Galaxy Note 10 Lite: Unieuro rilancia

La "guerra all'ultimo sconto" tra MediaWorld e Unieuro continua in campo smartphone. Questa volta, il protagonista delle offerte è Samsung Galaxy Note 10 Lite.

In particolare, il dispositivo, in questo caso "brandizzato" Vodafone, viene venduto a un prezzo di 469 euro da MediaWorld. In precedenza, lo smartphone costava 629,99 euro, quindi il risparmio è pari a 160,99 euro. La variante coinvolta è quella con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. La colorazione del dispositivo messa in offerta da MediaWorld è la Black.

La promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi": questo significa che è valida solamente per il 3 giugno 2020. Al momento in cui scriviamo, mancano poche ore alla conclusione dell'offerta. Insomma, se siete interessati, vi consigliamo di dare un'occhiata al sito ufficiale di MediaWorld. Avete ancora il tempo per pensarci un po' su, ma domani l'offerta scadrà (come tutte quelle legate all'iniziativa "Solo per Oggi").

Occhio a Unieuro. Infatti, come spesso accade, le due catene si stanno dando "battaglia" per effettuare lo sconto più importante. In questo caso, Unieuro offre Samsung Galaxy Note 10 Lite non brandizzato allo stesso prezzo di MediaWorld, ovvero 469 euro, ma ci sono anche gli auricolari Galaxy Buds+ in omaggio (sul sito di MediaWorld, al momento in cui scriviamo, non compare invece traccia di questo "regalo", o perlomeno non c'è un "banner" nella pagina della variante in promozione).

Per chi non fosse invece legato a negozi fisici o comunque a catene come MediaWorld e Unieuro, vi segnaliamo che su Amazon Italia lo smartphone è ancora più scontato. Infatti, Samsung Galaxy Note 10 Lite viene venduto a un prezzo di 430 euro tramite rivenditori (c'è anche il banner che segnala che ci sono le Galaxy Buds+ in omaggio). Insomma, a prescindere dal negozio scelto per effettuare l'acquisto, potrebbe essere un buon momento per portarsi a casa il dispositivo.

In ogni caso, per maggiori dettagli sullo smartphone coinvolto, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Samsung Galaxy Note 10 Lite.