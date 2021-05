Mediaworld, Solo per oggi Samsung Galaxy S21 scontato di 200 Euro

In attesa di scoprire come si evolverà la Gaming Week di Amazon torniamo come di consueto alla nostra selezione di offerte nel campo dell'elettronica di consumo e, in particolare, di smartphone e wearable.

Il primo suggerimento della lista è senza dubbio lui, lo smartphone Android più atteso dell'anno, il Samsung Galaxy S21 5G, proposto da Mediaworld nella versione Phantom Gray brandizzata Vodafone nel taglio da 128GB ad appena 679,00 Euro. Se al netto dell'ottimo prezzo siete ancora in dubbio, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa.

Nella fascia media prende posto uno dei best buy dello scorso anno, lo Xiaomi Redmi 9. Eccellente smartphone pensato per ridurre al minimo i compromessi pur rimanendo in una fascia di prezzo estremamente contenuta, grazie al SoC MediaTek Helio G80 e 4GB di RAM, accompagnati da ben 64GB di spazio di archiviazione. Trovate l'ottimo Redmi 9 con brand WindTre in doppia colorazione, verde o grigio, al prezzo di 139,99 Euro.

Spostandoci nel campo dei dispositivi indossabili, non potevamo certo non menzionare il Garmin Vivoactive 4s con cassa da 40mm. Un ottimo smartwatch che garantisce ben sette giorni di autonomia in modalità smart, mentre in modalità standalone Music + GPS sono garantite 5 ore di utilizzo. Solo per oggi, Mediaworld lo offre all'ottimo prezzo di 259,99 Euro

Ricordiamo che i prodotti della selezione MediaWorld Solo per Oggi sono disponibili a prezzo promozionale per un tempo limitato, visualizzabile nelle pagine relative ai prodotti grazie al timer presente nell'angolo superiore destro della pagina.