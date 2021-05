MediaWorld, Solo per Oggi sconti pazzi su smartphone e smart TV: c'è il pieghevole RAZR

Dopo una giornata di sconti su prodotti Apple, Solo per Oggi MediaWorld torna a proporre una gamma variegata di dispositivi in sconto, come suo solito. In questa giornata in particolare segnaliamo due sconti pazzi: uno sullo smartphone pieghevole Motorola RAZR e uno su smart TV QLED firmato Samsung.

Il modello low-cost più interessante di oggi è Xiaomi Redmi Note 8 Pro, venduto a 199,99 Euro al posto di 299,99 Euro. È uno smartphone dotato di display LCD Full HD+ da 6,53 pollici, CPU Mediatek Helio G90t assieme a 6 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria espandibile tramite microSD e batteria da 4500 mAh sotto la scocca, mentre il comparto quad-camera posteriore (64MP principale + 8MP + 2MP + 2MP) viene accompagnato da un unico sensore anteriore da 20MP.

Tra gli smartphone troviamo però uno sconto bomba sul pieghevole Motorola RAZR brandizzato WindTre, sceso da 1499 Euro a 799 Euro, pagabili in 20 comode rate mensili Tasso Zero. Qui troviamo un chip octa-core Qualcomm Snapdragon 710 con frequenza clock pari a 2,2 GHz, mentre lato memoria figurano 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione non espandibile. Il display interno è un pannello pOLED QHD+ da 6,2 pollici, quello esterno è invece un gOLED da 2,7 pollici. Per quanto riguarda le fotocamere troviamo una lente principale da 16 MP e un sensore selfie da 5 MP; la batteria, infine, è da 2510 mAh.

Non mancano però anche diversi smart TV in offerta, tra cui LG 75UN71006LC con pannello LED Ultra HD 4K da 75 pollici con refresh rate di 60 Hz, supporto a DVB-T2 e DVB-S2, HDR e sistema operativo proprietario webOS. Questo modello nello specifico viene proposto a 899 Euro anziché 1199 Euro.

Infine, assieme allo sconto bomba su smartphone troviamo anche una grande promozione sul TV Samsung QLED QE75Q90TATXZT venduto a 2199 Euro al posto di 3799 Euro. Si tratta di un televisore dotato di schermo QLED Ultra HD 4K da 75 pollici con refresh rate di 120 Hz, anche questo con supporto a DVB-T2 e DVB-S2, Dolby Digital Plus lato audio e sistema operativo proprietario TizenOS.

In questo periodo MediaWorld propone anche lo smart TV ufficiale di Euro 2020 in offerta sotto i 300 Euro.