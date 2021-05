MediaWorld Solo per Oggi, che sconti su smartphone top di gamma e smart TV DVB-T2!

Mentre da MediaWorld si avvicina la fine degli XDays, di cui abbiamo segnalato cinque offerte imperdibili, la catena di negozi presenta anche la ormai classica serie di promozioni Solo per Oggi. Tra queste, riteniamo doveroso segnalarvi in particolare smartphone top di gamma Samsung e Motorola, assieme a due TV a marchio Sony e Panasonic.

Cominciamo con uno sguardo sui dispositivi mobili, a partire dal modello Samsung Galaxy S20+ 4G dotato di schermo Dynamic AMOLED QHD+ da 6,7 pollici, chipset Exynos 990 octa-core da 2,73 GHz, 128 GB di spazio di archiviazione espandibile fino a 1000 GB e 8 GB di memoria RAM, batteria da 4500 mAh e quadrupla fotocamera posteriore (64MP teleobiettivo + 12MP grandangolare + 12MP ultra-grandangolare + 0.3MP ToF 3D profondità), assieme a un singolo sensore frontale da 10MP. Il tutto viene proposto a 799 Euro, contro i 1029 di listino.

Segue lo smartphone pieghevole Motorola RAZR 5G disponibile nella versione è brandizzata Vodafone a 1199 Euro anziché 1599 Euro, pagabili in 20 comode mensilità Tasso Zero. Sotto la scocca figura il chip octa-core Qualcomm Snapdragon 765 con velocità di clock pari a 2,3 GHz, assieme a 8 GB di RAM, 256 GB di memoria non espandibile, display interno pOLED QHD+ da 6,2 pollici ed esterno OLED da 2,7 pollici, fotocamera singola posteriore da 48MP e selfie da 2 MP, per una batteria da 2800 mAh.

Passando ai televisori troviamo innanzitutto il modello Sony KE65XH8077 a 899 Euro anziché 1079 Euro. Si tratta di uno smart TV con pannello LED Ultra HD 4K da 65 pollici e risoluzione pari a 3840x2160 pixel, con supporto alle tecnologie DVB-T2 e DVB-S2 per il digitale terrestre e il satellite, HDR, Dolby Atmos lato audio e sistema operativo Android TV.

Segue infine il TV Panasonic TX-55HX700E con display LED Ultra HD 4K da 55 pollici con refresh rate di 60Hz, supporto a DVB-T2 e DVB-S2, HDR10 / HLG / Dolby Vision e sistema operativo Android TV. Questo modello nello specifico scende da 799 Euro a 649 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 rate mensili da 32,45 Euro Tan 0% Taeg 0%.

