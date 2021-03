MediaWorld, Solo per Oggi tre smart TV 4K DVB-T2 Samsung e Panasonic in sconto

Mentre da MediaWorld prosegue il volantino dedicato alla Festa del Papà, la stessa catena di negozi offre anche una serie di promozioni Solo per Oggi, le quali finiranno tra poche ore. Tra queste, segnaliamo in particolare le offerte riguardanti tre smart TV Ultra HD 4K a marchio Samsung e Panasonic: ecco di quali modelli si tratta.

Partiamo, come da prassi, nominando il modello più economico che potrete trovare in offerta fino alle 23:59 di oggi venerdì 19 marzo 2021, ovvero il televisore Panasonic TX-55HZ580E con display da 55 pollici Ultra HD 4K e refresh rate di 60 Hz, dotato di HDR, tuner per il digitale terrestre DVB-T2, tecnologie come Dolby Vision, Dolby Atmos lato audio e My Home Screen 5.0. La cifra a cui viene venduto è pari a 439 Euro, contro i 499 Euro di listino.

Passando poi ai modelli di fascia media troviamo il televisore Samsung UE65TU7170UXZT dotato di schermo a LED Ultra HD 4K da 65 pollici con refresh rate pari a 60 Hz, supporto all’HDR, decoder audio Dolby Digital Plus e l’ormai tradizionale sistema operativo proprietario Tizen OS. Per quanto concerne il prezzo, si parla di 599 Euro anziché i 699 Euro di listino, pagabili in 20 rate mensili Tasso Zero da 29,95 Euro.

Infine, il modello più costoso disponibile in sconto Solo per Oggi è il televisore Samsung QLED QE75Q80TATXZT con display da 75 pollici Ultra HD 4K, Quantum HDR 1500 / HDR10+ / HLG, standard DVB-T2 per il digitale terrestre, Dolby Digital Plus lato audio, sistema operativo TIzen OS e funzionalità come Ambient Mode+ e Game Mode. Questo smart TV lo potrete trovare scontato da 2399 Euro a 2299 Euro, anche in questo caso pagabili in 20 comode rate tan 0% taeg 0%.

Anche Unieuro in questo periodo sta vendendo molti TV DVB-T2 in sconto, sia di fascia bassa che di fascia alta.