MediaWorld Solo per Oggi, TV LG OLED 4K scontato di 500 euro

Non c'è solamente l'iniziativa "Mega Sconti" in questi giorni da MediaWorld. Infatti, la nota catena ha lanciato anche una promozione interessante relativa a un TV LG OLED 4K.

In particolare, il modello LG OLED 65BX6LB.API viene proposto a un prezzo di 1799 euro mediante il sito ufficiale di MediaWorld. Stando a quest'ultimo portale, in genere il costo del prodotto sarebbe pari a 2299 euro. In parole povere, siamo dinanzi a un possibile risparmio di 500 euro. In ogni caso, vi ricordiamo che la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 25 gennaio 2021, quindi rimarrà attiva per un tempo limitato in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Se siete arrivati in ritardo, potete verificare che questa promozione era attiva tramite Wayback Machine.

Per il resto, il televisore messo in sconto da MediaWorld dispone di un pannello OLED da 65 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Unieuro venderebbe il prodotto a 1999 euro con ulteriore sconto del 5%. Tuttavia, il televisore non risulta disponibile sul portale ufficiale della catena al momento in cui scriviamo. Per quel che riguarda, invece, Amazon Italia, in questo caso il televisore viene proposto a 1899,99 euro.

Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.