MediaWorld Solo per Oggi, Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor in offerta

Dopo aver colto di sorpresa gli utenti lanciando una "Red Night", MediaWorld torna a proporre offerte tecnologiche a tempo. Infatti, la nota catena ha messo in sconto Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prodotto viene venduto a 419 euro mediante il portale ufficiale di MediaWorld. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, solitamente il costo del monitor sarebbe di 449 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 30 euro. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa "Solo per Oggi" del 16 febbraio 2021, quindi rimarrà attiva solamente per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Per il resto, i più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che il prodotto era già stato in offerta qualche mese fa. Tuttavia, chi si è perso le precedenti occasioni potrebbe essere interessato allo sconto lanciato da MediaWorld. Infatti, online il succitato monitor viene venduto a 599 euro su Amazon Italia tramite venditori (421,29 euro usato). Da Unieuro il prezzo sarebbe invece di 499,90 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile.

Per quel che concerne il sito ufficiale di Xiaomi, Mi Curved Gaming Monitor viene proposto a 499,99 euro. Vi ricordiamo che si tratta di un monitor che dispone di un pannello LED da 34 pollici con risoluzione WQHD (3440 x 1440 pixel).