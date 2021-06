Mediaworld Solo Per Oggi: 400 Euro di sconto su un TV LG OLED da 48 pollici

Nel giorno in cui Mediaworld lancia il nuovo volantino con gli X-Days, si rinnovano anche le promozioni "Solo Per Oggi" che come sempre saranno attive fino alle 23:59. Nella fattispecie, in giornata odierna segnaliamo un'offerta molto interessante su un TV LG OLED da 48 pollici.

Si tratta del 48C15LA da 48 pollici della gamma C1 del 2021, che viene proposto a 1299 Euro, 400 Euro in meno rispetto ai 1699 Euro imposti dal produttore. La catena di distribuzione consente anche di effettuare il pagamento in 20 mensilità da 64,95 Euro al mese con tan e taeg 0%, consegna a casa gratuita garantita tra mercoledì 23 e lunedì 28 Giugno e ritiro contestuale in negozio a costo zero.

Il televisore è dotato di un pannello OLED da 48 pollici 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel e refresh rate di 120Hz, ma è anche dotato di tuner per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2, con casse integrate con potenza in uscita da 40W.

La promozione sarà attiva fino alle 23:59 di oggi, martedì 15 Giugno 2021, e si aggiunge ad altrepromozioni sui TV, tra cui il Samsung QLED QE43Q60A da 43 pollici del 2021, che è disponibile a 629 Euro e l'UE55TU7090UXZT da 55 pollici a 429 Euro.