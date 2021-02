Mediaworld Solo Per Oggi: 700 Euro di sconto sul TV LG CX da 65 pollici

Anche in giornata odierna, si rinnovano gli sconti solo per oggi di Mediaworld, che in quest'ultimo venerdì propone in offerta il TV LG CX da 65 pollici, su cui è possibile risparmiare 700 Euro rispetto al prezzo di listino imposto dal produttore.

Il TV, nello specifico, è disponibile a 2099 Euro, appunto 700 Euro in meno rispetto ai 2799 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% e ritiro contestuale gratuito, mentre la consegna a casa è a pagamento. Il modello in questione è dotato di un pannello OLED da 65 pollici 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel e refresh rate di 120Hz, con tanto di tuner per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2 integrato.

In sconto anche il TV Hisense 65A7300F da 65 pollici, che passa a 649 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 699 Euro di listino. In questo caso il ritiro contestuale è gratuito, mentre per la consegna a casa bisogna sostenere un costo extra.

Sempre dal fronte TV, troviamo nuovamente in offerta anche il Samsung UE43TU7170UXZT da 43 pollici, che passa a 379 Euro, 20 Euro in meno rispetto 399 Euro di listino. In questo caso però siamo di fronte ad un TV con pannello a LED 4K e refresh rate di 60Hz.