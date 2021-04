Mediaworld Solo Per Oggi: sconti su smartphone Samsung, Xiaomi ed Huawei low cost

Come di consueto, si rinnovano gli sconti "Solo Per Oggi" di Mediaworld, che saranno attivi fino alle 23:59 di oggi. In giornata odierna troviamo delle promozioni molto interessanti su una serie di smartphone low cost di Samsung, Xiaomi ed Huawei.

Il Samsung Galaxy A12, con 64 gigabyte di memoria interna, è disponibile nelle varianti con scocca black e white al prezzo di 149,99 Euro, 30 Euro in meno rispetto ai 179,99 Euro di listino. In sconto però troviamo anche lo Xiaomi Redmi 9 da 64 gigabyte, brandizzato WindTre, a 139,99 Euro, con un risparmio di 30 Euro dai 169,99 Euro di listino.

In sconto troviamo anche l'Huawei P Smart 2021 è disponibile a 159,99 Euro, 70 Euro in meno rispetto ai 229,99 Euro di listino.

Il Samsung Galaxy Tab S7+, WiFi Only, nella colorazione Mystic Black, è disponibile ad 899 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 949 Euro di listino.

Per quanto concerne i TV, invece, il Panasonic TX-58GX710E da 58 pollici passa a 649 Euro, con un risparmio di 50 Euro se si tiene conto che di listino costa 699 Euro. L'Hisense 65A7300F da 65 pollici, invece, può essere acquistato a 679 Euro: il risparmio è di 70 Euro rispetto ai 749 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti scontati è disponibile a questo indirizzo.