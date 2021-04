Mediaworld Solo Per Oggi: sconti su soundbar e TV Samsung, Panasonic e Sony

Anche in giornata odierna, si rinnovano gli sconti di Mediaworld che scadranno alle 23:59. Quest'oggi, martedì 13 Aprile 2021, segnaliamo una serie di promozioni su soundbar e TV a marchio Samsung, Panasonic e Sony.

Partendo dai televisori, il Panasonic TX-49HX900E da 49 pollici, un televisore con risoluzione di 3840x2160 pixel e refresh rate di 60Hz, con tuner per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2, è disponibile in sconto a 649 Euro, con un risparmio di 150 Euro rispetto ai 799 Euro di listino. Mediaworld dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in venti mensilità da 32,45 Euro al mese, con tan e taeg 0%. La consegna a casa è garantita tra mercoledì 21 Aprile e lunedì 26 Aprile a costo zero, così come il ritiro contestuale è gratuito.

In sconto però troviamo anche il Sony KD85XH9505 da 85 pollici, su cui viene proposto uno sconto di 500 Euro a 3299 Euro. In questo caso, siamo di fronte ad un tv LED da 85 pollici con risoluzione di 3840x2160 pixel, refresh rate di 100Hz, tuner per il digitale terrestre e satellitare e casse con potenza in uscita di 30W. Il pagamento a rate avviene in venti mensilità da 164,95 Euro al mese.

Infine, segnaliamo uno sconto sulla soundbar Samsung hW-Q950T a 5.1 canali, con supporto Dolby Digital Plus, Dolby Atmos e Dolby TrueHD. Il prezzo proposto da Mediaworld è di 979 Euro, rispetto ai 1499 Euro di listino.