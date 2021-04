Mediaworld Solo Per oggi: sconti su TV e monitor targati Panasonic e Samsung

Al fianco delle promozioni targate Apple di Mediaworld, si rinnovano anche gli sconti solo per oggi della catena di distribuzione, che in giornata odierna propongono delle offerte molto interessanti su due categorie di prodotti: TV e monitor.

Partendo dai TV, il Samsung QLED QE75Q80TATXZT da 75 pollici è disponibile a 2189 Euro, rispetto ai 2399 Euro di listino.

In sconto anche alcuni TV Panasonic TX-65HX810E da 65 pollici, che è disponibile ad 879 Euro, con un risparmio di 120 Euro rispetto ai 999 Euro di listino. Mediaworld dà anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate in 20 mensilità da 43,95 Euro al mese, con consegna a casa prevista tra il 12 ed il 15 Aprile 2021 e ritiro contestuale in negozio gratuito. E' disponibile, sempre fronte Panasonic, anche il TX-55HX600E da 55 pollici in sconto, a 489 Euro, con un risparmio di 40 Euro se si tiene conto che di listino costa 529 Euro.

Infine, segnaliamo anche la promozione sul monitor da gaming curvo Samsung C49XH90 da 49 pollici a LED, con risoluzione 4K di 3840x1080 pixel e luminosità di 350 cd/m2 con refresh rate di 1ms. Mediaworld permette di portarlo a casa ad 849 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 949 Euro di listino.