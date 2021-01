Mediaworld Solo Per Oggi: sconti su TV Samsung ed LG e smartphone Xiaomi

Come di consueto, si rinnovano gli Sconti solo per Oggi di Mediaworld. Dopo l'edizione speciale di ieri, dedicata al Blue Monday, la catena di distribuzione rinnova le proprie promozioni e fino alle 23:59 di oggi, 19 Gennaio 2021, consente di godere di un'ampia gamma di offerte su TV e smartphone.

Per quanto riguarda i TV, il Samsung UE50TU8500UXZT da 50 pollici è disponibile a 529 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 629 Euro di listino. In sconto però troviamo anche il TV LG 75UN71006LC.API da 75 pollici, con pannello Ultra HD 4K, che viene proposto a 949 Euro, con un risparmio di 50 Euro se si tiene conto del costo imposto dal produttore, di 999 Euro. Scendendo di fascia, invece, troviamo l'OK ODL43671U-TAB da 43 pollici a 259,99 Euro, un prezzo che permette di risparmiare 20 Euro dai 279,99 Euro di listino.

Molto ampia anche l'offerta per gli smartphone: piatto forte di giornata è lo Xiaomi Mi 10T Lite 5G, che nella variante con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage passa a 299,99 Euro, 100 Euro in meno dai 399,90 Euro di listino. Interessante anche l'offerta sul Motorola E7, che nella colorazione Grey passa a 99,99 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.