Mediaworld Solo Per Oggi: sconti su TV Samsung, Sony ed LG 4K e QLED

Si rinnovano anche in giornata odierna gli "Sconti Solo Per Oggi" targati Mediaworld. La catena di distribuzione in giornata odierna propone una serie di promozioni molto interessanti su tantissimi modelli di TV.

Il Sony XR65A80K da 65 pollici è disponibile a 2399 Euro, 400 Euro in meno rispetto ai 2799 Euro di listino. Mediaworld consente anche di effettuare il pagamento rateale in 20 mensilità da 119,95 Euro al mese, con consegna a casa garantita tra giovedì 15 e martedì 20 Luglio a costo zero, così come il ritiro contestuale in negozio.

Per quanto riguarda i TV LG, invece, il NanoCell 65NAN0756PA 2021 da 65 pollici è disponibile a 799 Euro: in questo caso il risparmio è più elevato se si tiene conto che di listino costa 1249 Euro. Il pagamento a rate è disponibile in 20 mensilità da 39,95 Euro al mese. È disponibile in sconto anche il 50NAN0866PA 2021 da 50 pollici, ad 879 euro, 20 Euro in meno rispetto agli 899 Euro di listino.

Sono due anche i modelli di TV Samsung in sconto: il QE75Q60TAUXZT da 75 pollici, a 1199 Euro, 800 Euro in meno dai 1999 Euro, mentre il QE32LS03TCUXZT da 32 pollici passa a 439 Euro, rispetto ai 499 Euro di listino.

Infine, segnaliamo la promozione sul Panasonic TX-49HX900E da 49 pollici a 749 Euro.