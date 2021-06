Mediaworld Solo Per Oggi: sconti su TV Samsung, Sony, Philips ed LG

Mentre Unieuro lancia i Dyson Technology Days, Mediaworld rinnova gli sconti Solo Per Oggi che in giornata odierna si soffermano principalmente sui televisori. A prezzo ridotto infatti troviamo i modelli di vari marchi.

Il Samsung UE65TU7090UXZT da 65 pollici è disponibile a 649 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 699 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 32,45 euro al mese con tan e taeg 0% e consegna gratuita prevista tra il 17 ed il 22 Giugno.

Tra i modelli in sconto troviamo anche l'LG 50NAN0866PA da 50 pollici, ad 879 Euro: in questo caso il risparmio è di 20 Euro rispetto agli 899 Euro di listino. Mediaworld dà anche qui la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 43,95 Euro al mese con tan e taeg 0%.

Per quanto riguarda Philips, invece, segnaliamo la promozione sul 43PUS7505/12 da 43 pollici, che è disponibile a 399 Euro, 50 Euro in meno dai 449 Euro di listino. Il pagamento rateale prevede venti mensilità da 19,95 Euro al mese, mentre la consegna a casa è garantita entro martedì 15 Giugno.

Infine, il Sony OLED KE48A9 da 48 pollici passa a 1299 Euro, 400 Euro in meno dai 1699 Euro di listino.