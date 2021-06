Mediaworld Solo Per Oggi: sconti su TV Sony OLED e Xiaomi Redmi 9

Come di consueto, anche in giornata odierna si rinnovano gli "Sconti Solo Per Oggi" di Mediaworld, che scadranno alle 23:59. Quest'oggi in offerta troviamo diversi modelli di TV, tra cui un OLED Sony, ma anche uno smartphone Xiaomi ed un laptop.

Partendo proprio dal TV Sony, l'OLED KE65A8 da 65 pollici è disponibile a 2099 Euro, 500 Euro in meno rispetto ai 2599 Euro di listino, mentre il Philips 58PUS8535/12 da 58 pollici passa a 699 Euro: in questo caso il risparmio è di 200 Euro rispetto agli 899 Euro imposti dal produttore.

Tra gli smartphone, segnaliamo la promozione sullo Xiaomi Redmi 9 da 64 gigabyte, che nella colorazione green brandizzata WindTre passa a 139,99 euro, con uno sconto pari a 30 Euro. Lo stesso smartphone è disponibile anche con scocca Grey, anch'essa brandizzata WindTre. Disponibile a prezzo ridotto anche il Motorola Razr 5G, a 1299 euro dai 1599 Euro precedenti.

Sconti anche sugli hard disk: il Seagate Expansion Plus da 2 terabyte viene proposto a 79,99 Euro, mentre la variante da 1 terabyte passa a 52,99 Euro.

Disponibile a prezzo ridotto anche il laptop Acer Aspire 3, con processore Intel Core i5-1035G1, 8 gigabyte di RAM, SSD da 512 gigabyte e display da 15,6 pollici. Il notebook viene proposto a 659 Euro.