Mediaworld Solo Per Oggi: sconti su TV Sony e Panasonic Ultra HD 4K DVB-T2

Come da protocollo, si rinnovano gli “Sconti Solo Per Oggi” di Mediaworld, che propongono in giornata odierna delle promozioni molto interessanti su alcuni TV a marchio Sony e Panasonic, alcuni dei quali Ultra HD 4K e con sintonizzatore per il digitale terrestre DVB-T2.

Partendo dal più economico, si tratta del Panasonic TX-24JS350E da 24 pollici, che però include un pannello LED HD con risoluzione di 1366x768 pixel con refresh rate di 200 Hz, e digitale terrestre DVB-T2. Il prezzo imposto da Mediaworld è di 199,99 Euro, 20 Euro in meno rispetto ai 219,99 Euro di listino.

Per quanto riguarda i TV Sony, invece, partiamo dal modello più piccolo. Il Sony KD65XH9077 da 65 pollici con schermo LED 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel e refresh rate di 100Hz viene proposto a 1199 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 1499 Euro di listino. Mediaworld propone anche la consegna in 20 rate con tan e taeg 0% al prezzo di 59,95 Euro al mese.

Il Sony KD75XH9096 da 75 pollici, invece, è disponibile a 1799 Euro, 200 Euro in meno dai 1999 Euro di listino. Questi ultimi due TV sono praticamente identici, a cambiare è solo la diagonale. Chiaramente, se si sceglie quest’ultimo modello è possibile anche effettuare il pagamento rateale alle stesse condizioni di quello sopra, ma ad un prezzo mensile di 89,95 Euro.

Mediaworld garantisce il ritiro contestuale in negozio gratuito, mentre la consegna a casa è a pagamento.