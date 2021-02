Mediaworld Solo Per Oggi: sconti su TV Sony e Philips DVB-T2 e su Galaxy S20 FE

Nel giorno in cui Mediaworld lancia lo Speciale Apple, si rinnovano gli "Sconti Solo Per Oggi" che, come da protocollo, saranno disponibili fino alle 23:59. In giornata odierna troviamo a prezzo ridotto alcuni TV Sony e Philips, oltre che uno smartphone Samsung.

Partendo dai TV, il Sony KD55XH9505 da 55 pollici, con schermo LED Ultra HD 4K, è disponibile a 1099 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 1399 Euro di listino. Mediaworld permette di effettuare il pagamento in 20 rate da 54,95 Euro l'una, con tan e taeg 0%. Il TV è dotato anche di sintonizzatore per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2, oltre che di casse integrate con potenza in uscita di 30W.

Tra i prodotti in sconto troviamo anche il Philips 50PUS8535 da 50 pollici, anch'esso dotato di pannello a LED Ultra HD 4K e con gli stessi sintonizzatori satellitari e per il digitale terrestre. Il prezzo proposto è di 649 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 749 Euro di listino.

Sempre fronte Philips, troviamo anche il 58PUS7855 da 58 pollici, al prezzo di 549 Euro, con un risparmio di 100 Euro rispetto ai 649 Euro di listino.

Infine, citiamo l'offerta molto interessante sul Samsung Galaxy S20 FE, nella colorazione Cloud Navy brandizzata Vodafone, che viene proposta a 549 Euro.