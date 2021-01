Mediaworld Solo Per Oggi: in sconto il Galaxy S20 FE e Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Come di consueto, si rinnovano anche in giornata odierna le offerte solo per oggi di Mediaworld. Quest'oggi la catena di distribuzione permette di portare a casa a prezzo ridotto tanti modelli di smartphone ed alcuni TV di fascia bassa.

Partendo dagli smartphone, il Samsung Galaxy S20 FE, nella colorazione Cloud Navy brandizzato Vodafone è disponibile a 569 Euro, per un risparmio di 100 Euro rispetto ai 669 Euro precedenti. In sconto però troviamo sempre dal fronte Samsung anche il Galaxy A20s, che viene proposto a 145,99 Euro in black e blue, rispetto ai 179,90 Euro imposti dal produttore.

Interessante anche lo sconto di 700 Euro sul Motorola Razr, lo smartphone pieghevole di Motorola che brandizzato WindTre è disponibile a 799 Euro dai 1499 Euro precedenti.

Per quanto riguarda Xiaomi, invece, l'Mi 10 Lite 5G con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage passa a 329 Euro: in questo caso lo sconto è pari a 70 Euro se si confronta il prezzo con quello di listino.

Passando ai TV, invece l'OK ODL43671U da 43 pollici viene proposto a 259,99 Euro, dai 279,99 Euro di listino. In sconto troviamo anche il monitor LCD LG 24TL510V da 24 pollici, a 125,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.