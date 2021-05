Mediaworld Solo Per Oggi: sconto su monitor da gaming, TV Samsung QLED e Galaxu S20+

Mediaworld dà il via alla settimana con gli "Sconti Solo Per Oggi" che termineranno alle 23:59 di oggi, lunedì 31 Maggio 2021, e che in giornata odierna propongono un'ampia gamma di promozioni su prodotti d'elettronica ed informatica.

Tra i monitor segnaliamo lo Xiaomi Mi Curved Monitor da 34 pollici, che è disponibile a 459 Euro, 40 Euro in meno rispetto ai 499 Euro di listino, mentre l'MSI Optix G32CQ4 da 32 pollici passa a 429 Euro: in questo caso il risparmio è di 20 Euro se si tiene conto che di listino costa 449 Euro.

Passando ai TV, invece, è disponibile a 1149 Euro il TV Samsung QLED QE55Q95TATXZT da 55 pollici, che di listino costa 1599 Euro, mentre il Philips 50PUS8535/12 da 50 pollici viene proposto a 649 Euro: 100 Euro in meno rispetto al prezzo di listino imposto da Philips. Interessante anche la promozione sul Panasonic TX-65HX580E da 65 pollici, a 709 Euro, con uno sconto di 90 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, segnaliamo la promozione sul Samsung Galaxy S20+ 4G a 699 Euro: lo smartphone è disponibile nelle colorazioni Cloud Blue, Cosmic Black e Cosmic Gray, ed il risparmio è importante rispetto al prezzo di lancio di 1029 EUro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.